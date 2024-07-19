Под Волгоградом у хутора Тутов временно изменится транспортная схема





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области у хутора Тутов на Третьем Пусковом комплексе временно изменят схему движения транспорта. Как сообщает V102.RU, на автомобильной дороге «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» в районе съезда в населенный пункт пройдут строительные работы с 8-00 ч. 21 июля.

Как пояснили в облкомдортрансе, проезд со стороны поселка Колхозная Ахтуба в сторону Волгограда будет осуществляться по старому мосту через ерик Осинки. Автомобилистов убедительно просят обращать внимание на информационные щиты и временные дорожные знаки.

Напомним, возведение 14-километрового Третьего пускового комплекса разбито на два этапа. Длина первого — 4,5 км, он включает 2 моста и транспортную развязку. Протяженность второго — 9,7 км, здесь предусмотрено 6 мостовых сооружений, 10 водопропускных труб.