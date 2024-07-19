Волгоградский аэропорт не затронул мировой компьютерный сбой

Общество 19.07.2024 12:25
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19.07.2024 12:25
Волгоградский аэропорт, как и другие воздушные гавани российских городов, обошли стороной проблемы, с которым столкнулись в других странах мира. Как сообщили V102.RU в Международном аэропорту Волгограда, вылеты и прилеты авиарейсов осуществляются в штатном режиме.
Между тем, причиной глобального сбоя, который отразился в том числе на работе аэропортов во всем мире, стали проблемы в работе Windows.
Отечественные аэропорты работают же с российскими операционными системами, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники в Росавиации.
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