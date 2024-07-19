Сотрудница ВТЗ победила в региональном конкурсе лучших наставников

Главное 19.07.2024 11:39
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19.07.2024 11:39
Сотрудник Волжского трубного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию, стала победителем регионального конкурса «Лучшие практики наставничества Волгоградской области – 2024». Розанова Алена, специалист по кадрам отдела оценки и развития персонала, признана лучшей в номинации «Профессиональное развитие молодежи».
Конкурсантка представила экспертам опыт работы со школьниками 1-11 классов и учащимися средних специальных учебных заведений для осознанного выбора профессии и знакомства с требованиями отрасли. С этой целью на ВТЗ используют разнообразные инструменты: профориентационные уроки, классные часы, родительские собрания, ознакомительные экскурсии, информационно-тематические встречи со специалистами предприятия. Также реализован эколого-просветительский проект, в рамках которого заводские экологи стали кураторами исследовательских работ учащихся средней школы.
При поддержке ТМК и Благотворительного фонда «Синара» ВТЗ участвует в профориентационной инициативе для старшеклассников «Точка опоры», предусматривающей не только раннюю профориентацию школьников, но и улучшение материально-технической базы образовательных учреждений. С 2022 года ВТЗ активно включился в реализацию федеральной программы «Профессионалитет» по подготовке высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий.
– Благодаря разнообразию применяемых практик, открытому диалогу удается сформировать пул перспективных школьников и студентов, заинтересованных в работе в компании. Выбор профессии становится более осознанным, такие сотрудники потом легче встраиваются в систему внутреннего развития ТМК. Ключевым результатом профориентационных мероприятий в 2023 году стало трудоустройство на ВТЗ около 200 студентов и заключение 96 второкурсниками Волжского политехнического техникума целевых договоров для трудоустройства по окончании обучения, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Всего на региональный конкурс «Лучшие практики наставничества Волгоградской области – 2024» поступило 20 заявок. Совет определил в каждой из номинаций победителя и двух призеров. Призером в номинации «Прорывные технологии повышения производительности труда» признана также специалист по кадрам ВТЗ Юлия Пальбаум. Экспертный совет учитывал качество практических наработок, результативность, вероятность развития наставнического опыта и его применения за пределами региона.
Фото: предоставлено пресс-службой ВТЗ
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