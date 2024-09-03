Эвакуированные в Волгоградскую область куряне могут получить выплаты

Общество 03.09.2024 12:00
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03.09.2024 12:00
Эвакуированные в Волгоградскую область жители курского региона могут рассчитывать на выплаты в случае гибели или ранений близких родственников. Как сообщили V102.RU в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, выплаты назначены правительство Курской области гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера на территории Курской области.
В частности, семьи погибших в результате боевых действий граждан смогут получить 1,5 млн. руб., которые будут поровну разделены между близкими родственниками. Гражданам, получившим средний или тяжкий вред здоровью, гарантировано получение 600 и 300 тыс. руб. соответственно.
Соответствующее заявление можно направить в Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области (уполномоченный орган) через МФЦ, ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или почтовым отправлением, добавили в аппарате омбудсмена.
Фото V102.RU
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