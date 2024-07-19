Сергей Бурунов и Елена Летучая посетили производство в Волжском

Общество 19.07.2024 10:18 Реклама
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19.07.2024 10:18 Реклама
Звезды российского телеэкрана посетили волжское предприятие компании GRASS. Как амбассадоры продуктовых линеек, Сергей Бурунов и Елена Летучая лично ознакомились с современным роботизированным производством, огромными складскими помещениями и шикарным офисом компании. Каждый пообщался с командой, которая работает над их продуктом.
Актер Сергей Бурунов несколько лет является амбассадором автохимии компании. Его лицо красуется на нэкхенгерах продукции, он снимается в рекламных роликах и, как заядлый авто- и мотолюбитель, сам использует всю продукцию компании, щедро делясь со своими подписчиками лайфхаками по ее использованию.
Сергей не в первый раз посещает завод GRASS для личного знакомства с производством, а вот известный эксперт чистоты Елена Летучая прилетела с ревизией впервые. В прошлом году телеведущая стала лицом средств Professional — линейки для профессионального клининга с высокой концентрацией активных веществ, которая теперь доступна каждому, в том числе для уборки своих домов и квартир.
После инспекции производственного процесса и знакомства с продукцией, Елена и Сергей успели отлично провести время — поучаствовали в скоростном закручивании триггеров, доставке паллетов на электророхле и даже снялись в роликах для соцсетей.
— Мы всегда очень рады показывать то, что у нас получается. Мы гордимся тем, что мы российская компания, что остаемся здесь, создаем классные продукты в нужной ценовой категории. Нам приятно, что и звездные эксперты, и наши потребители доверяют нам! Об этом говорят и наши продажи, и отзывы, и обратная связь, которая приходит нашим амбассадорам, когда они показывают нашу продукцию в своих соцсетях! Мы открытая компания, к нам приезжают на бизнес-туры гиганты российского бизнеса и им тоже есть, чему поучиться у нас! — поделился эмоциями генеральный директор компании Михаил Грачев.
Фото: предоставлены компанией GRASS
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