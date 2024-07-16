



Вечером 16 июля в Волгограде «Концессии водоснабжения» досрочно завершили плановые работы по подключению нового водопровода на территории Краснооктябрьского района. Как сообщает ИА «Высота 102», ввод участка в строй был запланирован на 23:00, однако специалисты смогли выполнить работы быстрее.

- К этому часу специалисты провели врезку в водопроводную сеть на пересечении улиц Титова и Руднева. Проведённые работы существенно повысят надёжность подачи ресурса жителям посёлка Вишнёвая балка, - рассказали журналистам в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Отметим, в настоящее время водоснабжение абонентов, приостановленное на время производства работы, восстановлено. Идёт заполнение системы.

Фото из архива ИА «Высота 102»