Жителей Волжского взволновало исчезновение розария перед ЦУМом

Общество 10.07.2024 18:31
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10.07.2024 18:31
Жители Волжского Волгоградской области высказали обеспокоенность в связи с исчезновением розария перед Центральным универмагом города. Как рассказали V102.RU волжане, сотни цветов всех оттенков на разделительной полосе на проспекте Ленина в теплое время года всегда радовали глаза горожан.
- Сколько себя помним, всегда здесь был розарий, - делятся старожилы города. – А теперь всю землю перепахали. Куда дели наши розы?
В администрации Волжского, впрочем, граждан успокоили.
- На главной городской магистрали проводятся работы по обновлению клумбы. Здесь монтируется система автоматического полива, появится газон и произведена полная замена роз. В новом виде центральная клумба предстанет в преддверии Дня города. В последнее время клумба потеряла свой вид, грунт под розовыми кустами просел и истощился. Поэтому было принято решение о капитальном обновлении этой зеленой зоны, - пояснили в мэрии.
В администрации города пообещали оставить на этой территории розы, но будут внесены и новые элементы озеленения. На днях здесь высадят чайно-гибридные растения с закрытой корневой системой, которые могут расцвести уже ко Дню города в конце июля.
К слову, розы, которые здесь росли, никуда не делись. Кусты, которые находятся в хорошем состоянии, с помощью машины-пересадчика будут высажены на зеленой зоне кольца пл. Карбышева, также часть растений передана окружным общественным советам для высадки на внутридворовых территориях, добавили в мэрии.
Фото Алексея Костякова/V102.RU
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