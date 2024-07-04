Общество

«Такого обычая нет»: муфтий из Волгоградской области поддержал запрет на ношение никаба

Общество 04.07.2024 19:17
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04.07.2024 19:17

Теракт в Дагестане, унесший жизни больше двадцати человек, в ходе которого у одного из ликвидированных боевиков нашли никаб (женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз, — Прим.), используя который, он планировал сбежать, вызвал острую дискуссию в обществе на тему того, запрещать или нет ношение этого головного убора. 

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов в республике до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Свое мнение по ставшей в одночасье горячей теме высказал V102.RU и муфтий Центрального Духовного Управления мусульман Волгоградской области Кифах Бата Мохаммад:

— То, что произошло в Дагестане, где один из террористов собирался скрыться под видом женщины, используя никаб, знаете, я этому не удивлен. Подобная практика часто применялась боевиками в Сирии. Там ловили террористов, которые пытались бежать, выбривая усы и бороду, скрывая свое лицо за никабом. Таких случаев было много. Конечно, для безопасности в России неприемлемо, чтобы надевали никаб. Не вижу никакой необходимости в этом, потому что нет никакого предписания Корана на этот счет, а вот хиджаб (головной убор мусульманских женщин, прикрывающий голову и плечи, — Прим.) — совсем другое дело. Никто не имеет права его запрещать. 

По словам муфтия, запрет ношения никаба никак не затрагивает ничьи права и не несет никакого дискриминационного оттенка. 

— Никаб — это спорный вопрос. Между богословами и учеными до сих пор нет единогласия на этот счет. Часто носить никаб своих женщин заставляют радикально настроенные мусульмане. Лично для меня это неприемлемо, впрочем, как и для нашего общества, такого нет в традициях. В исламе закреплена норма, что мусульманка обязательно должна закрывать волосы, грудь, но лицо и руки могут оставаться открытыми. Ношение никаба не предписано Кораном, а хиджаб есть в священном тексте. Даже когда совершается Хадж, среди верующих нет ни одной мусульманки с закрытым лицом. Честно говоря, если законом будут запрещать ношение никаба, я буду только «за», — заявил духовной лидер. 

Кифах Бата Мохаммад подчеркивает, что обычай носить никаб распространен в Афганистане, Саудовской Аравии, Сирии, в более консервативных обществах, где считается, что женщина вообще не должна показывать лицо. 

— Еще раз повторю, что ношение никаба — пришлая традиция. Для мусульман, проживающих в РФ, такого обычая нет. Когда девушка в никабе появляется здесь, на нее смотрят с осторожностью. Она привлекает больше внимания, чем женщина в платке. Проблема современного общества в том, что многие самовольно трактуют Коран. Никаб могут носить и молодые, и женщины в возрасте. Все зависит от семьи, от традиций, которые в ней закладываются. Проблема ношения никаба — проблема очень маленькой категории мусульман, там даже не наберется один процент от общего числа, — уверен муфтий. 

Напомним, ранее глава СКР Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, призвал запретить в России ношение никаба. Также о полном запрете высказывался глава СПЧ Валерий Фадеев.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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