Общество

Спасатели из Волгограда стали лучшими в ЮФО по ликвидации ДТП

Общество 24.04.2025 19:26
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24.04.2025 19:26


Волгоградские спасатели заняли первое место в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП в Краснодаре. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Волгоградской области, в мероприятии приняли участие 10 команд из всех регионов ЮФО. 

Участникам состязаний необходимо было продемонстрировать работу по спасению двух пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, которые были заблокированы в автомобиле. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента необходимо было как можно быстрее и качественнее произвести все необходимые действия. 

По итогам состязаний сотрудники регионального МЧС заняли первое место. Второе и третье места поделили команды из Ростовской области и Краснодарского края. 

Теперь волгоградские спасатели отправятся на всероссийские соревнования, которые пройдут в Челябинске. 

Фото: МЧС России

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