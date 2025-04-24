Спасатели из Волгограда стали лучшими в ЮФО по ликвидации ДТП





Волгоградские спасатели заняли первое место в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП в Краснодаре. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Волгоградской области, в мероприятии приняли участие 10 команд из всех регионов ЮФО.

Участникам состязаний необходимо было продемонстрировать работу по спасению двух пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, которые были заблокированы в автомобиле. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента необходимо было как можно быстрее и качественнее произвести все необходимые действия.

По итогам состязаний сотрудники регионального МЧС заняли первое место. Второе и третье места поделили команды из Ростовской области и Краснодарского края.

Теперь волгоградские спасатели отправятся на всероссийские соревнования, которые пройдут в Челябинске.

Фото: МЧС России