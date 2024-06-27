В Волжском таинственно пропала 49-летняя женщина





В городе Волжском Волгоградской области волонтеры разыскивают 49-летнюю Елену Красненко (Москвичеву), которая пропала накануне днем, 26 июня. На поиски волжанки вышли волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 160 см., нормальное телосложение, зеленые глаза, светлые волосы.

В чем была одета Елена Красненко (Москвичева) в день исчезновения, не сообщается.

Если вы видели Елену или знаете о ее местонахождении, сообщите по телефону 8 800-700-54-52 или 112.



Фото: «Лиза Алерт» / Telegram