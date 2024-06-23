«Ждем жертв?»: в Волгограде деревья закрыли светофор

Общество 23.06.2024 10:49
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23.06.2024 10:49
Об опасностях, которые поджидают водителей и пешеходов на улице Римского-Корсакова в Дзержинском районе, предупредили волгоградцы. Как рассказали V102.RU горожане, светофор на одном из участков этой улицы оказался полностью скрыт листвой деревьев.
- Можно ожидать теперь, чего угодно – пешеход будет идти на разрешающий сигнал, а водитель просто его не увидит. Неужели трудно спилить ветки? – недоумевают волгоградцы.
На этой же улице горожане зафиксировали и другие безобразия. Здесь вдоль дороги навалены кучи сухих веток, которые, видимо, некому убрать. Хворост выгрузили и прямо под опорой линии электропередач. Кто-нибудь бросит окурок и вспыхнут провода.- Просто какой-то позор. У нас дорожные службы вообще есть? Уже не говоря про то, что в регионе действует противопожарный режим, - констатируют читатели информагентства.
Фото читателей V102.RU
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