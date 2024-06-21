Общество

ЕР: 22 июня в городах РФ создадут «огненные картины» на тему ВОВ

Общество 21.06.2024 10:02
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21.06.2024 10:02


Инсталляцию, посвященную началу Великой Отечественной войны, выложат из тысяч зажженных свечей в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы в Москве. В акции примут участие ветераны, участники спецоперации, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме, активисты МГЕР и движения «Волонтеры Победы», сообщает сайт ER.ru. 
В Волгограде главной площадкой акции «Огненные картины войны» станет легендарный памятник БК–31. Как сообщил региональный координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» в Волгоградской области, депутат Госдумы Андрей Гимбатов, на центральной набережной возле памятника активисты из тысяч зажженных свечей создадут картину «Стоять насмерть!», посвященную воинам, которые до последнего сражались за Победу, ради мира и свободы. 
В истории нашей Родины есть даты, которые навсегда останутся в памяти людей как великие и трагические моменты, свидетельства мужества, стойкости и самопожертвования. День памяти и скорби 22 июня – одна из таких дат! Великая Отечественная война унесла миллионы жизней наших соотечественников, оставила неизгладимый след, боль утраты в каждой семье, и мы никогда не забудем этого. В память о доблестных предках тех, кто пожертвовал своей жизнью в борьбе за Отчизну, в ночь с 21 на 22 июня на нашей героической земле пройдут патриотические акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», – отметил Андрей Гимбатов. 
Принять участие в создании картины из пламени мемориальных свечей возле памятника БК – 31 сможет любой желающий – начало акции в 21.00. Традиционная всероссийская акция «Завтра была война» в рамках всероссийской акции «Свеча памяти» состоится на Мамаевом кургане. Сотни горожан соберутся на главной высоте России с зажженными свечами, чтобы почтить память павших героев.
Одну из самых больших «огненных картин» – из 30 тысяч свечей – создадут в Казани. Активисты партии и «Волонтеры Победы» выложат портрет Героя Советского Союза, летчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. Молодогвардейцы и единороссы пройдут со свечами от парка Горького до парка Победы. Участие в акции примет Герой России, командир легендарного экипажа танка «Алёша» Расим Баксиков.
В Махачкале из 20 тысяч свечей изобразят водружение Знамени Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей. В Саратове на Соколовой горе представят «Связь поколений»: из 15 тысяч свечей выложат образы советского и современного воинов у Вечного огня.
На Кургане Бессмертия в Брянске на «огненной картине» будет изображена передача Знамени Победы солдатом Великой Отечественной войны бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади изобразят звезду Красной Армии и цифру «80» – в честь годовщины прорыва и 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В Городе воинской славы Елец в Липецкой области из 7 тысяч свечей выложат изображение «Героический таран Виктора Барковского». У стелы «Город трудовой доблести» в Красноярске из свечей создадут экспозицию зенитной установки К-61, которую в годы войны изготавливал красноярский завод «Красмаш»; у мемориала «Вечный огонь» в Иркутске «загорится» образ военного бомбардировщика Ил-4, выпускавшегося Иркутским авиационным заводом; в парке Победы в Нижнем Новгороде – истребители, которые производились в годы войны на Горьковском авиазаводе.
В Луганске из тысяч свечей создадут изображение монумента «Родина-мать». «Огненные картины» появятся на Саур-Могиле в ДНР. На площади Победы в Калуге и перед Огнем Вечной Славы в Ставрополе появятся изображения ордена Отечественной войны; на площади Победы в Кызыле – Вечного огня; у монумента «Узел памяти» в Магадане – орден Победы.
«Огненные картины» выложат у стелы «Город воинской славы» в Грозном, на площади Комсомольцев в Орле, на площади Победы в Туле, в Сквере Победы у Монумента боевой и трудовой доблести в Ижевске. В Новгородской области свечи зажгутся в Городах воинской славы и Трудовой доблести – в Великом Новгороде, в Старой, в Боровичах.
В Пскове на площади Героев-десантников у подножия памятника воинам-освободителям из свечей создадут картину, изображающую Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в Пскове и символы зенитных орудий, в Великих Луках – силуэт Героя Советского Союза Александра Матросова.
Во всех городах и поселках ХМАО-Югры несколько тысяч огней зажгут в парках Победы и на мемориальных комплексах. В Урае из свечей выложат композицию «Урай помнит» и звезду. «Огненную картину» создадут и в Ханты-Мансийске. 
В Херсонской области второй год подряд в окнах домов и социальных учреждений зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. У памятников павшим Героям под метрономом активисты «Единой России» прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в открытых летних кинотеатрах организуют показ фильма «Судьба человека».
Акции памяти в 40 странах мира проведут активисты «Волонтеры Победы». В том числе, в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и других.
Иллюстрация: пресс-служба EР.

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