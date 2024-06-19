В Волгограде учредили фестиваль в честь ненавистной мошки





Измученные мошкарой волгоградцы решили учредить фестиваль в честь ненавистного гнуса. Уже в ближайшие выходные, 23 июня, в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) пройдет первый «Фестиваль мошки». Шуточное мероприятие, по сведениям организаторов, призвано изгнать насекомых из города и поднять настроение волгоградцам.

Начало фестиваля запланировали на 18:00. Во время него в парке появится гигантская мошка.

У главный сцены ЦПКиО гостей будут ждать тематическая фотозона, интерактивная программа, напитки и угощения с ванилью, розыгрыш шопперов и значков с мошкой.