Дно самого крупного в России детского бассейна в Волгограде чистят подводные пылесосы. Как сообщили V102.RU в Центральном парке культуры и отдыха, техника была закуплена для обслуживания бассейна. Сейчас шесть пылесосов вычищают дно на регулярной основе.





Сотрудники ЦПКиО показали работу эту техники, которая забавно булькает и жужжит, но со своими обязанностями справляется.

Площадь детского бассейна «Лагуна» составляет 2500 квадратных метров. Глубина чаши — 60 сантиметров при объеме в 1500 кубов. В администрации парка утверждают, что это самый крупный в России детский плавательный бассейн.

Фото, видео: ЦПКиО