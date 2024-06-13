В Саратовской области возбудили серию дел после нападений бездомных собак на жителей

В Саратовской области по факту нападения бездомных собак на местных жителей с начала года возбуждено несколько уголовных дел. Последний случай, сообщает ИА «СарИнформ», произошел в начале июня.

– В поселке Поливановка Саратова бездомная собака покусала 13-летнюю девочку. Инцидент случился 2 июня на улице Рябиновая. В результате школьнице потребовалась помощь врачей. После случившегося следователи завели дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность. Обвинение пока никому не предъявили, – сообщают саратовский журналисты.

Сегодня, 13 июня, также стало известно о том, что в городе Балаково Саратовской области следователями возбуждено уголовное дело по факту многочисленных нападений собак на людей. Статья та же – халатность.

– Областное управление ветеринарии выделило более 15 миллионов рублей на строительство приюта для дворняг в Балаковском районе. Тем не менее, приют не построили. Поскольку собак не отлавливали, они бегали по улицам и нападали на людей. Всего зарегистрировано 28 фактов нападения, – передает саратовское издание.

Отметим, что в Волгоградской области до настоящего времени не сообщалось о возбуждении уголовных дел по фактам нападения собак на местных жителей. Без внимания следователей обошлась даже серия нападений дворняг в один на двоих женщин и девочку в Волжском, в результате чего у одной из пострадавших оказалось разорвано лицо.