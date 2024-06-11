



В Волгограде муниципальное учреждение «Комдорстрой» объявило о поиске субподрядчика на выполнение госзадания. Как сообщает ИА «Высота 102», сторонней организации предстоит подготовить к зиме всю улично-дорожную сеть областного центра.

Согласно проектно-сметной документации, в перечень работ входит лишь одна позиция — заливка битумом трещин, образовавшихся на местных дорогах. При этом объём повреждений автомагистралей специалисты предварительно оценили в 51 километр.

На эти цели из бюджета выделено без малого 20 млн рублей.

Герметизация трещин специальным составом необходима для минимизации количества влаги, попадающей в повреждённое дорожное полотно. В случае если эти работы не провести качественно и в срок, дорожное покрытие быстро разрушается из-за кристаллизации влаги.

Отметим, субподрядная организация будет определена по итогу электронного аукциона в течение 20-х чисел июня. Работы должны быть выполнены до конца 2024 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»