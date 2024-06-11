На День России волгоградцев ждет пекло до +37º

В Волгоградской области в ближайшие двое суток горожан ждет испепеляющая жара до +37 градусов, сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

— 12 июня, по области ночью осадки маловероятны. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западного направления 6-11 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. В ночные часы за окном +18...+23º, в послеобеденное время столбики термометров покажут +32...+37º, — рассказали информагентству в областном гидрометцентре. — 13 июня в регионе местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами и при грозах с порывами до 15-18 м/с. Ночью +17...+22º, днем +30...+35º.

В Волгограде погода на День России выдастся сухой и жаркой.

— В среду по городу без существенных осадков, ветер северо-западный со скоростью 6-11 м/с. В ночной период +21…+23º, днем +33...+35º, — уточнили волгоградские синоптики. — В четверг в областной столице ночью осадки маловероятны. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с. Ночью +20…+22º, днем +31...+33º.

Фото: архив ИА «Высота 102»