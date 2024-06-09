Не прошло и 18 лет: в России пообещали синхронизировать школьную программу с заданиями ЕГЭ





В правительстве РФ задумались над тем, чтобы привести к единому знаменателю задания ЕГЭ и школьную программу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», отладить процесс пообещал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

- Если говорить об итоговой аттестации, то сейчас контрольно-измерительные материалы формируются на основании содержания ФГОС и единых программ. В следующем году образовательные программы и материалы экзаменов будут полностью синхронизированы, - подчеркнул руководитель.

По информации специалистов, на текущий момент часть экзаменационных заданий выходят за рамки образовательных программ. На практике это приводит к тому, что ребятам приходится или же самим расширять свои познания, либо обращаться за помощью к репетиторам.

Чаще всего задания, базирующиеся на внеурочных знаниях, встречаются во второй части ЕГЭ. От них как раз и зависит, сможет ли школьник поступить в престижный вуз или нет.

Отметим, в полноценном виде ЕГЭ был введён в России в 2007 году. Экзамен, с одной стороны, предоставил возможность талантливым ребятам из глубинки поступать в престижные вузы, однако с другой, вызвал множество нареканий как со стороны профессионального сообщества, так и у школьников.