Волгоградцы сообщают о массовом сбое в работе Telegram

Жители Волгограда и области жалуются на массовой сбой в работе Telegram. Как сообщает V102.RU, основная претензия к работе мессенджера — невозможность подключиться к серверу.

— «Телега» упала. Вообще ничего не грузит. Причем все остальные соцсети и мессенджеры работают, — негодуют волгоградцы.

По данным сервиса Downdetector, пользователи жалуются на недоступность сервера и невозможность корректно использовать приложение, а также авторизоваться. Пик обращений пришелся на половину десятого вечера.

Примечательно, что приложение не работает как в мобильной, так и в компьютерной версии. Проблемы с Telegram наблюдаются в других регионах России и странах ближнего зарубежья.

Фото: архив ИА «Высота 102»