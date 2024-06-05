Приставы взыскали с волгоградца 600 тыс. рублей за парковку в Москве





Судебные приставы списали со счетов жителя города Котельниково Волгоградской области свыше 600 тыс. рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такую сумму бизнесмен задолжал одному из московских ТСН за обслуживание парковочных мест.

- Должнику на праве собственности принадлежат девять нежилых помещений — машиномест в одном из многоквартирных домов Москвы, управление которым осуществляет товарищество собственников недвижимости, — рассказали редакции в пресс-службе ГУФССП России по Волгоградской области. – Предприниматель длительное время не вносил платежи на обслуживание нежилых помещений, мотивируя свое нежелание отсутствием договора с управляющей организацией.

Бесконечно терпеть должника в московском товариществе не стали и через суд взыскали с бизнесмена все причитающееся.

Отметим, для исполнения решения суда приставы списали задолженность со счетов нарушителя. Их оказалось достаточно для погашения долга в полном объеме.

Фото из архива ИА «Высота 102»