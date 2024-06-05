Волгоградские покупатели пожаловались в РПН на «Вкусвилл» из-за пакетов

Жалоба на нарушение прав потребителя из-за обязательного включения в интернет-заказ платных одноразовых пакетов поступила на «Вкусвилл» в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Как сообщили V102.RU в ведомстве, покупатель указал, что продавец при осуществлении доставки предварительно оплаченного товара включает в общую сумму заказа стоимость одноразового пакета.

Указано, что необходимое количество пакетов и иной упаковки для надлежащей доставки товаров, а также для сборки товаров для самовывоза регулируется публичной офертой, опубликованной на сайте продавца. При этом отказаться покупатель от пакетов не может.

- При таких обстоятельства, своими действиями продавец создает дополнительную материальную нагрузку к заказу потребителя, изначально не заявленную. При этом, возможности отказаться от добавления к заказу платного одноразового пакета у потребителя отсутствует, - указал Роспотребнадзор.

Территориальное управление обратилось в Ногинский городской суд Московской области с иском в отношении АО «Вкусвилл» в защиту неопределенного круга потребителей. Требования Роспотребнадзора были удовлетворены. Компанию обязали привести положения публичной оферты в соответствие с действующим законодательством о защите прав потребителей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: архив V102.RU