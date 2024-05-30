За неделю картофель подорожал в Волгоградской области почти на 25%

Цены на картофель в Волгоградской области устремились ввысь. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные еженедельного мониторинга цен от Волгоградстата, этот корнеплод за неделю в среднем подорожал в регионе на 24,22% - до 42,31 руб./кг.

Примечательно, что в городах Волгоградской области цены на картошку выросли, но по-разному. Самое маленькое подорожание зафиксировано в Волгограде - на 20,55 % (до 40,93 руб./кг.). В Камышине стоимость килограмма картошки выросла на 30,85% (до 45,93 руб./кг.), а в Михайловке и вовсе на 39,44% (до 46,43 руб./кг.).

Среди овощей лидерами подорожания также стали лук репчатый (рост 11,47%) и свекла (на 3,19%).