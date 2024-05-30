Волгоградцы пожаловались на электробусы-невидимки





В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители Ворошиловского района Волгограда с жалобой на работу информационных табло, установленных на остановках общественного транспорта. По информации горожан, после майской корректировки схемы движения электробус №15 перестал отображаться на светодиодных экранах.

- Неужели это и есть современные технологии? Каждый день езжу из Ворошиловского в Центральный район и обратно. Везде на табло отсутствует электробус. В эту инфраструктуру вложены ведь приличные средства, а воспользоваться ею мы, по сути, не можем, – возмущаются пассажиры.

По словам горожан, они уже обращались с жалобой на работу информационных экранов к контролерам «Метроэлектротранса», однако сотрудники транспортной организации не смогли ничем помочь.

Редакция обратилась в МБУ «Северное», на балансе которого находятся табло, с просьбой прокомментировать поступившую жалобу, однако в организации посетовали, что не владеют соответствующей информацией, поскольку обслуживанием табло на остановках, как выяснилось, занимаются сразу три юридических лица.

Так, на МБУ «Северное» возложена обязанность по устранению технических неисправностей, комитет информационных технологий Волгоградской области отвечает за работу серверов, необходимых для трансляции информации на табло, а те самые пресловутые маршруты, предоставленные транспортными компаниями и утвержденные департаментом городского хозяйства, в общерегиональную систему загружают специалисты частной компании «Сити Транспорт Групп Поволжье».

На запрос журналистов о том, чем вызвана необходимость привлечения к обслуживанию табло столь большого количества посредников и насколько такого рода дробление обязанностей эффективно, в администрации Волгограда не смогли дать однозначный ответ.

- Вынесение оценочных суждений о системе работы не городской, а региональной информационной системы считаем некорректным, — отметили в пресс-службе мэрии.

При этом в части жалоб горожан на электробусы-невидимки, якобы не отображающиеся на информационных табло, власти оперативно отреагировали, организовав выездную проверку.

– В день поступления запроса МКП «ГЦУПП» провело внеочередную выездную проверку для выявления некорректно работающих информационных табло на остановочных пунктах. По результатам проверки установлено, что все табло работают в штатном режиме, информация отображается корректно, в том числе в части маршрута 15Э-2. Обновленный график работы электробусов был выложен в систему одновременно с запуском самих электробусов на линию по новому расписанию — 13 мая. В автоматизированной системе управления пассажирским транспортом («АСУ-Навигация») и в системе управления информационными табло общественного транспорта график электробусного маршрута № 15э присутствует и является актуальным – центральная диспетчерская служба МКП «ГЦУПП» ежедневно подтверждает транспортную работу общественного транспорта, – подчеркнули в администрации Волгограда.

Уважаемые читатели, если у вас есть нарекания к работе информационных табло на остановках, вы всегда можете рассказать об этом в чат-боте ИА «Высота 102», приложив фото и видео.