Общество

В волгоградских лесах начался грибной сезон

Общество 25.05.2024 07:56
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25.05.2024 07:56


Любители тихой охоты в конце мая уже совершили первые вылазки в леса. И они оказались удачными. Как сообщает V102.RU, фотографиями крепких боровичков и подберезовиков делятся жители Волгоградской области в соцсетях. А после прошедших дождей грибники ожидают появления шампионьонов, моховиков и бело-польских.
Одно из препятствий, которое может ждать любителей тихой охоты в лесах – это затопленные после паводка дорожки. Сейчас, например, в Волго-Ахтубинской пойме можно проехать далеко не везде. Кроме того, сейчас начинается сезон комаров и мошки. Так что в поход надо отправляться в полной экипировке и после обработки репеллентами.
При этом тем, кто собрался в лес за грибами, не стоит забывать о главном правиле – собирать только те дары леса, в которых вы уверены на все сто. А незнакомый гриб лучше обойти стороной.
Фото из архива V102.RU

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