Общество

«Им грозила смерть»: в питомнике МБУ «Северное» навсегда приютили брошенных хозяевами собак

Общество 23.05.2024 20:04
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23.05.2024 20:04

Они пережили многое – предательство хозяев, тяжелые болезни и просто голод. Девять четвероногих питомцев, которые попали на участок отлова и содержания бездомных животных МБУ «Северное», так и остались доживать здесь свой собачий век. Ведь на улице им грозила верная смерть. Корреспонденты V102.RU побывали в приюте и узнали непростые судьбы постоянных постояльцев. 

Одним из первых, кто получил в горпитомнике постоянную прописку, стал алабай Байкал. Он попал в отлов еще щенком в плохом состоянии. Ветеринары поправили ему здоровье,  а за это время он так прибавил в размерах, что возвращать его на улицу было уже опасно – большая собака могла напугать горожан. Но, несмотря на внушительные габариты, Байкал вырос ласковым псом и был поселен в будке около ворот. Он первым через забор встречает посетителей, которые так и норовят угостить его какими-нибудь вкусняшками. В итоге у Байкала периодически диагностируют аллергию. За это он получает укол, которого страшно боится. Теперь, только увидев ветврача, большая собака старается скрыться в будке, но избежать лечения ему все же не удается.


Еще один алабай по кличке Зевс был изъят сотрудниками отлова после заявки хозяев, которых собака однажды покусала. Устрашающих размеров пса поселили в закрытый вольер и поначалу к нему подходить было страшновато. Но со временем Зевс «оттаял» душой, поняв, что люди вокруг него заботятся о нем, кормят и не представляют для него никакой опасности. Процесс социализации прошел успешно – и через какое-то время Зевс удостоил сотрудников приюта высшей степени доверия – разрешает почесать бочок. Но дело охраны Зевс знает хорошо – и на посетителей реагирует довольно сурово.


А бездомыша Черныша сотрудники отлова привезли из Кировского района Волгограда. Старый пес оказался слепым – из-за катаракты он практически не видит. Сначала его хотели поселить в «детскую» зону, где содержатся щенки, но слепой собаке было бы сложно ориентироваться на большой прогулочной территории. Поэтому сейчас он живет в отдельном, но тоже просторном вольере, где без труда может найти миски с водой и едой.


Не менее трогательна и история старенького Малыша.

- Он сам приполз к машине службы отлова из последних сил, - вспоминает главный ветеринарный врач МБУ «Северное» Гуля Горбунова. – Когда его привезли к нам, мы думали, он не выживет из-за крайней степени истощения. Он даже не смог сразу встать на лапы.

Оказалось, Малышу уже около 13 лет. Вернуть на улицу на верную погибель больного и старого пса сотрудники приюта не рискнули. Сейчас он, конечно, отъелся. Но из-за старой травмы лапы и почтенного возраста мало передвигается. Живет старый пес в собачьем «детсаду», присматривая за энергичной «молодежью». Сотрудники приюта шутя называют его «воспитателем».


А хитрая Лиса сама приняла решение остаться в питомнике. Ее привезли тоже с улицы и после прохождения процедур по вакцинации и стерилизации собаку, как и положено,  вернули в среду обитания. Однако через неделю Лиса сама пришла в питомник – ведь здесь она, наверное, первый раз в жизни наелась досыта. Второй раз увозить хитрулю не стали.


Песика Бима, который попал в питомник, сначала хотели пристроить к новым хозяевам волонтеры. Но собака оказалась больной – у нее диагностировали нервный тик, который стал последствием травмы. Волонтеры даже нашли его бывшую хозяйку, пожилую женщину, которая призналась, что не может взять ее обратно из-за своего возраста. Так что и его пришлось оставлять в приюте как постоянного жильца.


Бим неразлучен с Жулькой – вместе спасаются от жары в тенечке, вместе патрулируют территорию питомника. Хотя Жульке передвигаться сложно – но не из-за возраста, а из-за ожирения, к которому привело чрезмерное обжорство. Сотрудники приюта пытались было посадить Жульку на диету, но потом расписались в собственном бессилии – смотреть в эти жалостливые и требующие еды глаза было просто невозможно.


А молодому кобельку Степке просто не повезло – он родился не хаски. Оказалось, его купили по объявлению именно как щенка этой породы. Но собака росла и через какое-то время хозяева, конечно,  поняли, что Степка – обычная дворняга. И отказались от него. Выжить на улице Степка не мог – ведь он с младых когтей получал пищу от человека. И просто не смог бы найти пропитание на улице.


Доберман Найда попал в приют по просьбе… наркополицейских. Стражи порядка накрыли лабораторию по производству запрещенных веществ, которую охраняла собака. Найда и сейчас занимается этим делом – сторожит территорию пункта отлова. Так как дрессировали ее именно на охрану, характер у нее достаточно суровый – она признает только сотрудников, которые ее кормят.


А вот у стаффоршидского терьера Локки есть еще шанс вернуться к хозяину. Работники службы отлова забрали ее по заявке горожан, которых пугала бегающая по улицам  собака. Только через некоторое время стало известно, что ее хозяин попал в тяжелое ДТП и в настоящее время проходит реабилитацию. Домашняя Локки долгое время не могла привыкнуть к новым условиям, но теперь уже адаптировалась, подпускает к себе сотрудников приюта, но, конечно же, ждет, когда ее заберут домой.

- Мы стараемся максимально оказывать помощь в виде крова, еды, ветеринарной помощи тем животным, которые по разным причинам не могут самостоятельно выжить на улицах города. Возрастных животных, собак-инвалидов ждет там верная смерть. А у нас они доживут свой век в любви и заботе. Какое бы у нас не было гуманное соседство, есть ситуации, когда нужно подходить к ним сердцем и душой,  - говорит главный врач участка отлова и содержания бездомных животных МБУ «Северное» Гуля Горбунова. 


Но, в свою очередь, и работники приюта стараются пристроить питомцев. Счастливчиками стали возрастная дворняга Марта, которая всю жизнь провела на цепи, охраняя базу в Красноармейском районе, и овчарка Нарцисс. Старенького Нарцисса изъяли в Ворошиловском районе по причине немотивированной агрессии. Новое место жительства у этих собак теперь - реабилитационный центр «Мы в ответе» на юге Волгограда. 


Между тем, решение о предоставлении постоянного крова немощным и больным питомцам всегда согласовывается с директором МБУ «Северное» Евгением Головко.

– В нашем коллективе работают неравнодушные люди, которые любят и свою работу, и животных. Поэтому к каждой собачьей судьбе у нас подход индивидуальный, – констатирует Евгений Богданович. – Сострадание всегда перевешивает, и это нормально. Конечно, хотелось, чтобы трагических историй в отношениях собак и людей было меньше. Не будет предательства со стороны человека – не будет большого количества бездомных животных. Наше учреждение всегда старается пристроить животных, которых по разным причинам невозможно вернуть в среду обитания. И желающих приютить таких собак  просим обращаться к нам. Уверен, что волгоградцы, серьезно взвесив свои силы и оценив степень собственной ответственности, могут выбрать себе верного друга в нашем питомнике - у нас много в том числе и  щенков, которых, увы, придется через некоторое время вернуть на улицу. Все-таки дружбу человека и собаки определяет не дороговизна породы. Безграничную верность и преданность может подарить и простая дворняга, если дать ей шанс обрести свой дом. 

Видео Алексея Костякова/V102.RU

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