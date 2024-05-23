Житель Дубовки сознался в зверском убийстве своего знакомого





В городе Дубовке Волгоградской области прокуратура утвердила обвинение в отношении 28-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина отправится под суд за убийство 43-летнего знакомого.

- 27 октября 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к знакомому, избил его и нанес не менее семи ножевых ударов в область головы. На преступление он решился из-за неприязненных отношений к потерпевшему. Впоследствии мужчина скончался от ранений в больнице, — рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Во время следственных действий подозреваемый полностью признал вину.

Отметим, по ч. 4 ст. 111 УК РФ 28-летнему жителю Дубовки грозит заключение на срок до 15 лет. Окончательный вердикт должен будет вынести Дубовский районный суд.