Более 400 партийцев со всей России приняли участие во Всероссийском слете ЛДПР





Всероссийский слет прошел под названием «35 лет ЛДПР: перспективы развития» и был посвящен сентябрьским выборам ‒ 2024. В течение трех дней депутаты и сотрудники аппарата проходили переподготовку и обучение перед избирательной кампанией в региональные парламенты.

На слете перед представителями партии с лекциями выступили лучшие спикеры: руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, доктор социологических наук Андрей Милехен, заместитель руководителя центрального аппарата Элеонора Кавшар, депутат Государственной думы РФ VIII созыва, заместитель руководителя фракции Станислав Наумов и другие эксперты.

Главным событием слета стало выступление председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, который представил стратегию развития партии до 2026 года и рассказал о дальнейших перспективах. Основные тезисы включают в себя важнейшие изменения в партии. Сейчас ЛДПР вступает в новую цифровую эру, став первой цифровой партией в России. Создание цифровой партийной экосистемы позволит ей оперативно реагировать на потребности избирателей, обеспечивая эффективную коммуникацию и влияние на принятие решений.

Кроме того, партия запускает экологическое крыло, с целью объединения усилий в борьбе за сохранение окружающей среды.

— В России есть партии, работающие по экологической повестке, но они не представлены в Государственной Думе и Совете Федерации. ЛДПР в полной мере может осуществлять эту работу от самого небольшого муниципалитета до федерального парламента. Для повышения эффективности зеленого движения в России необходимо преодолеть его разобщенность. ЛДПР готова предоставить свою площадку для диалога. Мы приглашаем все конструктивные силы, в том числе политические партии объединиться и вместе бороться за окружающую среду. Поддерживаю предложение о создании в ЛДПР экологического крыла, — сказал Леонид Слуцкий.

Демографический пакет ЛДПР предлагает меры по повышению качества образования и развитию талантов у молодежи, также необходимо создавать школы для талантливых детей при вузах, национальную систему поиска и сопровождения талантов России.

— Мы получаем от граждан обращения о том, что у них в регионах существуют листы ожидания записи в кружки программирования и робототехники. А ведь именно вложением в развитие интеллектуального потенциала наших детей мы можем частично компенсировать демографические потери, — отметил Леонид Слуцкий.





— Меньше чем за половину недели мы получили большое количество важной информации, которую будем применять во время выборов. На слете Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий озвучил действительно инновационные и стратегически важные изменения, которые уже начались в партии. Мы будем развивать эти векторы в своем регионе и это обязательно даст положительный эффект для благополучия жителей в Волгоградской области, — прокомментировал участник слета, координатор Волгоградского регионального отделения ЛДПР Алексей Логинов.