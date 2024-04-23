Волгоградский натуралист снял редкое видео с брачными танцами зайцев

Натуралист из Волгоградской области Дмитрий Воронцов снял редкое видео заячьих брачных танцев. Разогретые жарким апрельским солнцем зверьки, не страшась, устроили игрища вдоль дороги.

Видеоролик, сообщил ИА «Высота 102» друг Дмитрия Станислав Алиференко, был снят в Городищенском районе Волгоградской области – вблизи поселка Карповка.





Судя по кадрам, игрища в поле затеяли самка и пятеро самцов. Зайцев не смущало даже присутствие припаркованной машины с людьми.

По словам Станислава, автор ролика – Дмитрий – натуралист и эко-активист, посвятивший себя защите природы и ее возрождению.

Отметим, что брачные игры у зайцев стартуют, как правило, в марте и продолжаются до самой осени.

Видео: Дмитрий Воронцов