Запуск семи фонтанов в центре Волгограда оценили в 1,8 млн рублей

Власти Волгограда планируют направить 1,8 миллиона рублей на расконсервацию и запуск семи фонтанных комплексов в Центральном районе города. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные закупки, все работы необходимо провести до 15 мая текущего года.

В перечне указаны фонтанные комплексы «Сурский сквер», «Искусство», «Александровский сад», «Сухой фонтан на Набережной», «Пруд на набережной», «Сквер Симбирцева» и «Мемориальный парк».

Подрядчику необходимо провести сезонную подготовку фонтанов к запуску, без учета затрат на водоснабжение, водоотведение и электроэнергию. Так, в перечне работ указан внешний осмотр фонтанных комплексов, откачка талой воды, очистка от мусора и промывка, осмотр оборудования, замена прокладок, проверка всех соединений и многое другое.

Для каждого фонтанного комплекса прописан свой перечень работ, который необходимо выполнить перед тем, как запустить сооружение.





Отметим, что рассыпающегося фонтана «Детский хоровод», который расположен на Привокзальной площади в центре Волгограда, в этом списке нет.