В выходные Волгоград и область прогреются до +32 градусов





В Волгоградской области на предстоящих выходных ожидается жаркая погода без осадков. В воскресенье, согласно краткосрочному прогнозу ЦГМС, в отдельных районах региона и в Волгограде воздух прогреется до +32 градусов.

По данным синоптиков, вечером 19 апреля в Волгоградской области сохраняется вероятность кратковременных дождей и гроз в отдельных районах. Однако, осадки, если и выпадут, станут последними на текущей неделе – ни в субботу, ни в воскресенье дождей не прогнозируют.

Так, днем в субботу в регионе температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. На юге региона, вполне вероятно, столбики уличных термометров подберутся к отметке +28. А вот 21 апреля днем в Волгоградской области будет от +27 до +32 градусов. Температура воздуха в Волгограде в воскресенье составит +29 – +31 градус.

После жарких выходных утро первого дня рабочей недели может омрачить дождь – и в Волгограде, и по области 22 апреля прогнозируют еще и грозы. В связи с этим температура воздуха понизится до +24 градусов.