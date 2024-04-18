Алеко и Дон Жуан уплывут на лайнере





В театре «Царицынская опера» в активном режиме проходят репетиции новой постановки «НЕмаленькие трагедии», в которых объединились известные произведения А.С. Пушкина. В премьерных спектаклях «Алеко» С. Рахманинова и «Каменный гость» А. Даргомыжского будут представлены концепции молодых режиссёров Полины Пимаховой, Александра Паркина и художника-постановщика Зоси Монаковой. Вечер одноактных опер состоится совсем скоро – 27 и 28 апреля.

Напомним, «НЕмаленькие трагедии» станет очередным ярким экспериментом театра «Царицынская опера» и первым опытом сотрудничества с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС). Примечательно, что группа постановщиков спектаклей – выпускник и студенты творческого вуза.

Полине Пимаховой и Александру Паркину удалось объединить два оперных произведения, у которых общей является лишь драматургия А.С. Пушкина. Главные герои Алеко и Дон Жуан – люди эмоциональные, страстные, властные. И постановщики задались вопросом: где поставить запятую в известной фразе «казнить нельзя помиловать»? Если цыгане прощают Алеко, выгоняя его из табора, то трагический финал Дон Жуана в «Каменном госте» неизбежен.

Оригинальная и непривычная сценография художника-постановщика Зоси Манаковой кардинально меняет восприятие спектаклей, позволяет раскрыться в полной мере каждой из историй. Огромный лайнер становится местом действия, а время обеих опер по задумке постановщиков переносится в 30-ые годы XX века. Одно место действия плавно перетекает из одной оперы в другую. В «Алеко» давящее закрытое пространство грузового трюма, в котором оказываются изгнанные цыгане, ещё больше обнажает чувства и страсти персонажей. В «Каменном госте» более открытое пространство, но с помощью кадрирования портала оно сужается до угла, в который загоняет себя Дон Жуан своими страстями.

Световые решения эмоционально усилят мрачную атмосферу. По словам Зоси Монаковой, многофункциональные и мобильные декорации используются в обеих операх. При этом грузовые ящики из «Алеко» в «Каменном госте» превращаются в барную стойку, пирс и даже путь в небеса вместе с громоздкой лестницей. Бутафоры изготовили прочные грузовые ящики, многие из которых длиной 3 метра, высотой и шириной около и более 1 метра.

— Чтобы декорации из толстой фанеры выдерживали динамическую нагрузку понадобилось укрепить их деревянными брусками и железным профилем, — рассказала бутафор театра «Царицынская опера» Екатерина Остапенко. — Транспортно-грузовые ящики будут выполнять разные задачи – на них будут танцевать, прятаться в них, перевозить вещи и контрабанду.

Костюмы становятся прекрасным дополнением к сценографическому решению и создадут нужное настроение. В пошивочном цехе театра уже завершена работа над спектаклем «Алеко» С. Рахманинова, продолжается изготовление костюмов для «Каменного гостя» А. Даргомыжского. Главный художник театра «Царицынская опера» Екатерина Гельперн погрузилась в тематику произведений.

— С интересом изучила одежду советских и европейских цыган 30-х годов прошлого столетия, — пояснила она. — Для создания костюмов применили технику тонирования, которая позволила обобщить и «состарить» материалы. Использовались ткани разных фактур сдержанных и глубоких тонов.

Примечательно, что персонажи «Алеко» выйдут на сцену в костюмах с элементами стиля бохо – длинные ярусные юбки, бусы из ткани, платья в пол с необычными элементами отделки, а также жилеты и безрукавки.

— Очень рады сотрудничеству с театром «Царицынская опера», дирижером-постановщиком Сергеем Гриневым и артистами, — отметила Полина Пимахова. — Продуктивно проводим репетиции, артисты помогают нам найти свежий взгляд, пытаются вырваться из академического клише, интересно думают, проживают самочувствия. У них есть собственная включенность и желание сделать лучше, по-новому и по-своему.

— Очень приятно работать с артистами театра «Царицынская опера», — подчеркнул Александр Паркин. — Они поддерживают наши новаторские решения, им всё интересно, они готовы работать. Уверен, что и дальше нас ждёт больше новых открытий и всё задуманное получится.

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