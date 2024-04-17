В центре Волгограда отремонтируют 4 уличных туалета

Общество 17.04.2024 10:38
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17.04.2024 10:38
Почти 700 тысяч рублей выделено на ремонт четырех модульных туалетов в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, МБУ «Волгоградзеленхоз» выступил заказчиком проведения работ в туалетах у здания музея «Россия – моя история», в сквере около собора Александра Невского, на улице Чуйкова у здания музкомедии и в модулях на территории нижней террасы Центральной набережной.Ремонт в туалетах должны провести в течение 20 дней со дня заключения контракта – перед летним сезоном и наплывом туристов.
Напомним, модульные туалеты в Волгограде установлены в основном в центре Волгограда, они бесплатны для посетителей. Ранее V102.RU сообщало, что посетители кабинок порой не только выводят из строя оборудование, но и прихватывают с собой гигиенические и моющие средства.
Фото V102.RU
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