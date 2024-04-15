Ушедшего в гости хуторянина нашли мертвым в Волгоградской области

В хуторе Атамановка Даниловского района Волгоградской области нашли тело пропавшего десять дней назад 41-летнего Евгения Кузнецова, сообщили V102.RU в администрации сельского поселения.
– Тело мужчины было обнаружено неподалеку от хутора, за рекой Медведицей, – уточнили в администрации. – Причина смерти устанавливается.
Напомним, ранее волонтерами сообщалось, что мужчина 5 апреля ушел в гости к друзьям. Домой он не вернулся и был объявлен в розыск. При себе у него не было ни документов, ни телефона.
Фото: ПСО «Оберег»