Общество

Жителям Волжского снова корректируют плату за тепло

Общество 15.04.2024 10:04
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15.04.2024 10:04


В Волжском жители многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми счетчиками тепловой энергии, вновь получают «13 квитанцию» за отопление по итогам 2023 года. В «Волжских тепловых сетях» пояснили, откуда взялись эти доначисления и почему такие квитанции не получают, к примеру, жители Волгограда.
В настоящее время волжане платят за отопление круглый год, то есть общая сумма разбивается по месяцам на 12 равных частей. А сколько именно платить, определяется в зависимости от объема потребления тепла за предыдущий год. Затем в первом квартале следующего года по показаниям общедомового счетчика обязательно проводится корректировка платы за отопление. Данный расчет проводится только в домах, где установлен общедомовой счетчик. Если его нет, то платежи проводятся по нормативам потребления, – рассказали ИА «Высота 102» в теплосетях.
Величина годовой корректировки за отопление определяется как разница между фактическим размером платы за тепловую энергию по показаниям счетчика и суммой 12 платежных квитанций. При этом размер корректировки для жителей может быть как в сторону уменьшения, так и увеличения.
В теплосетях напоминают, что в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг оплата за отопление может осуществляется двумя способами: равномерно в течение календарного года или в течение отопительного периода. При этом общая сумма за год не зависит от способа. И в первом, и во втором случае она будет одинакова. Только при втором способе потребители платят за отопление в те месяцы, когда в их дома поступает тепло. Тогда каждый месяц в отопительный период платеж отражает тот объем потребления тепла, который зафиксирован по факту. Чем месяц  холоднее, тем платеж выше.
Летом квитанций на оплату тепла не выставляется, и корректирующий или «13 платеж» отсутствует. Именно на такой способ оплаты уже перешли ближайшие к Волжскому города Волгоград и Камышин, а также соседние Ростов-на-Дону и Астрахань. Здесь несколько лет производят начисление и оплату коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода.
Отметим, что решение, какой способ оплаты услуги по снабжению тепловой энергией выбрать, может вынести только орган государственной власти субъекта. Если в этом году оно будет принято, то волжане смогут платить за тепло без «13 квитанции» только с нового отопительного сезона, который начнется в октябре 2025 года.

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