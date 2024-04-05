Общество

Из Волгоградской области массово выдворяют мигрантов

Общество 05.04.2024 19:26
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05.04.2024 19:26


Приставы в Волгоградской области исполнили постановление суда о принудительном выдворении из России 126 граждан Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Об этом V102.RU сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Суд признал мигрантов виновными по ст. 18.8. КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). До выдворения из России все нарушители находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Волгограду.

Содействие в исполнении судебного решения оказывали сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону и узбекская община Волгоградской области.

По данным объединенной пресс-службы Волгоградского областного суда, только за последнюю неделю марта этого года было рассмотрено 198 материалов о нарушении иностранцами правил въезда и пребывания в РФ. В отношении 87 человек принято решение о выдворении за пределы страны с уплатой штрафа. На остальных нарушителей наложены административные штрафы.

Большая часть мигрантов, нарушивших российское законодательство, имеют гражданство Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Шесть нарушителей прибыли из Армении, трое из Азербайджана, по двое человек с Ирака, Иордании, Египта, Ирана и Китая. По одному - из Казахстана, Молдовы, Грузии, Украины, Сирии, Марокко, Конго, Эфиопии и Нигерии.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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