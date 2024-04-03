В Волгоградской области с 25 марта ищут пропавшего мужчину в черном





В Волгоградской области уже вторую неделю продолжаются поиски пропавшего 58-летнего Мамедова Музавиля Гасан Оглы. Как сообщили V102.RU поисковики отряда «ЛизаАлерт», мужчина в поселке Матышево Руднянского района вышел из дома 25 марта и исчез.

Приметы разыскиваемого: рост 175, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.

В день пропажи мужчина был одет в черную куртку и такого же цвета штаны и куртку.

Всех, кто видел этого мужчину или знает его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт» / коллаж Павел Мирошкин