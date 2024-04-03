Общество

В Волгоградской области с 25 марта ищут пропавшего мужчину в черном

Общество 03.04.2024 21:20
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03.04.2024 21:20


В Волгоградской области уже вторую неделю продолжаются поиски пропавшего 58-летнего Мамедова Музавиля Гасан Оглы. Как сообщили V102.RU поисковики отряда «ЛизаАлерт», мужчина в поселке Матышево Руднянского района  вышел из дома 25 марта и исчез. 

Приметы разыскиваемого: рост 175, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. 

В день пропажи мужчина был одет в черную куртку и такого же цвета штаны и куртку. 

Всех, кто видел этого мужчину или знает его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт» / коллаж Павел Мирошкин

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