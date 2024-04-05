



В Урюпинском районе Волгоградской области разгорается скандал, связанный с увольнением заведующей фельдшерско-акушерским пунктом хутора Россошанский. Женщина в январе 2024 года написала заявление на расчёт, но вот уже два месяца не может получить свою трудовую книжку.

– 26 января 2024 года я обратилась с заявлением об увольнении по собственному желанию на имя главного врача ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ». В тот же день документ был согласован и завизирован заместителем главного врача Алексеем Тиханиным, а его оригинал сдан мною в отдел кадров. При этом, когда я через две недели пришла за расчётом, в учреждении заявили, что первый раз слышат о моём увольнении и никакого заявления я не писала, — рассказала ИА «Высота 102» Ирина Соина.

Медик проработала в Урюпинском районе на протяжении последних 10 лет, устроившись сюда после окончания колледжа. В прошлом году из-за увольнения заведующей Россошанским ФАПом фельдшер была назначена на её место.

- Нас работало всего три человека, медсестра, я и заведующая. После того как в ЦРБ решили убрать руководительницу и назначить на её должность меня, как раз начались все проблемы. При смене заведующих всегда проводится процедура приёма-сдачи оборудования и медикаментов. Однако на этот раз всё было организовано в такой спешке, что меня поставили уже перед фактом и заставили подписать заполненный акт. Люди в хуторе неоднозначно восприняли все эти пертурбации. Сразу же пошли жалобы, а за ними и проверки. Ревизоры быстро обнаружили, что по сметам не сходится количество некоторых лекарств. Там сумма небольшая, всего 5 тыс. рублей, но из-за того, что меня лишили возможности нормально принять ФАП, я отказалась что-либо выплачивать. После многомесячного прессинга решила махнуть рукой на это всё, догулять положенный отпуск и уволиться. Но, как оказалось, просто так отпускать меня никто не собирался,— отметила женщина.

После неудачной попытки написать заявление у заведующей ФАПом остались на руках лишь фотокопия заявления на бланке учреждения, заверенная заместителем главврача Алексеем Тиханиным, а также аудиозапись разговора с сотрудниками отдела кадров, сделанная при написании исчезнувшего документа.





Журналистам ИА «Высота 102» удалось поговорить с руководством ЦРБ.

- Да, она приходила, я подписал документ, а дальше о его судьбе мне ничего не известно. С Ириной Соиной неоднократно разговаривали и я, и главврач. Мы просили её остаться. Что там такое случилось, что её сподвигло к увольнению — мне неизвестно. Насколько я знаю, у них там в ФАПе бунт был. Возможно, они хотели специально оставить учреждение без фельдшера, чтобы население взбунтовалось, — предположил заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Алексей Тиханин.

По информации руководителя, помочь удержать специалиста сотрудники просили даже главу Россошинского сельского поселения, но и его увещевания не увенчались успехом.

Несмотря на многочисленные попытки отговорить заведующую ФАПом от увольнения, администрация Урюпинской ЦРБ продолжает настаивать на том, что об увольнении они ничего не знали, а заявление сотрудницы так и не поступало в отдел кадров.

- По информации Урюпинской ЦРБ заявление об увольнении главному врачу сотрудник не передавал, - официально прокомментировали ситуацию в медицинском учреждении.

16 февраля Ирина Соина попыталась найти защиту в трудовой инспекции, однако и надзорный орган не смог ей ничем помочь. По итогу организованной проверки специалисты встали на сторону медицинского учреждения.

- Заявление об увольнении по собственному желанию от вас до настоящего времени в адрес ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ» не поступало. С целью разрешения сложившейся ситуации вам было предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию, однако от данного предложения вы отказались. Копия заявления, приложенная к вашему обращению, не содержит информацию о её получении работодателем или его представителем, — говорится в ответе надзорного ведомства.





При этом заведующая сельским ФАПом признаёт, что совершила ошибку, когда не потребовала копию заявления об увольнении с отметкой о получении.

- Да что уж говорить, ошиблась. Наивная была, глупая, — признаётся медицинский работник.

2 апреля женщина узнала, что её мечта распрощаться с работой в ЦРБ всё же исполнилась, но не так, как ей бы хотелось. После жалоб в трудовую инспекцию работодатель составил на Ирину Соину несколько актов об отсутствии на рабочем месте, на основании которых 26 марта заведующая была уволена по статье.

Что теперь делать Ирина, откровенно говоря, и не знает. Планирует немного осмыслить произошедшее и, возможно, попытаться отстоять свою правду в суде.