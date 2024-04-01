Болельщик прихватил пистолет на матч «Ротора» в Волгограде

В Волгограде футбольного болельщика признали виновным в нарушении правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях. По информации Центрального районного суда Волгограда, мужчина пронес на матч с «Ротором» пневматический пистолет.

По итогам прошедшего сегодня, 1 апреля, рассмотрения административного дела 46-летнему болельщику за содеянное назначен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

Известно, что пистолет мужчина взял с собой на игру «Ротора» с командой «Уфа», которая состоялась 3 марта. Тогда гости победили со счетом 1:0. В отношении нарушителя был оформлен административный материал по ч.1 ст.20.31 КоАП РФ.