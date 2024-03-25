Пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл» собрали 360 млн рублей





На счет Российского Красного Креста за двое суток после теракта в «Крокус Сити Холл» поступило свыше 360 млн. рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших, сообщает V102.RU со ссылкой на информацию общественной организации.

Напомним, трагедия произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области 22 марта 2024 года. По последним официальным данным, погибли 137 человек, свыше 180 пострадали, среди них есть дети.

Как пояснили в общественной организации, из общей суммы 367 млн 847 тысяч 147 рублей физлицами, то есть обычными гражданами, на счет поступило 227 млн 140 тысяч 285 рублей (деньги перевели 172 821 человек). Остальные денежные средства поступили со счетов юрлиц, включая крупный бизнес и ИП. В целом же, это самая крупная сумма, собранная Российским Красным Крестом за последние годы.

– Деньги будут направлены на психологическую помощь в долгосрочном периоде, санаторное лечение, реабилитацию, переоборудование жилья граждан с приобретенной инвалидностью, решение индивидуальных трудных жизненных ситуаций и полноценного восстановления. Список потребностей будет регулярно уточняться и дорабатываться, – уверяют в организации.

Напомним, жители Волгограда и области для пострадавших в теракте сдали за два дня свыше 200 литров крови.