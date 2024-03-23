Общество

В Волгоградской области в выходные обещают до +12 и без осадков

Общество 23.03.2024 09:29
0
23.03.2024 09:29


Теплая весна придет в Волгоградскую область уже в эти выходные, когда воздух прогреется до +12, сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

Сегодня, 23 марта, в районах области днем ожидается +4...+9º, без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с.

В воскресенье, 24 марта, ночью и утром местами возможен туман и изморозь. В ночные часы будет +3…-2º, при прояснении до -7º, а днем потеплеет до +7...+12º. Существенных осадков в этот день также не прогнозируют.

В Волгограде 23 марта осадков также не ожидается. При южном ветре 6-11 м/с днем воздух прогреется до +5...+7º. Еще теплее будет в воскресенье, 24 марта, - днем +9...+11º.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.03.2024 11:49
Общество 23.03.2024 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2024 11:15
Общество 23.03.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2024 09:47
Общество 23.03.2024 09:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.03.2024 08:01
Общество 23.03.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2024 02:43
Общество 23.03.2024 02:43
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2024 02:25
Общество 23.03.2024 02:25
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2024 02:16
Общество 23.03.2024 02:16
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2024 00:33
Общество 23.03.2024 00:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 23:49
Общество 22.03.2024 23:49
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 23:33
Общество 22.03.2024 23:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 23:22
Общество 22.03.2024 23:22
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 22:50
Общество 22.03.2024 22:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.03.2024 20:24
Общество 22.03.2024 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 19:17
Общество 22.03.2024 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 18:49
Общество 22.03.2024 18:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:49
Бочаров сдал кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»Смотреть фотографии
11:15
В Волгограде усилили досмотр на подземных станциях скоростного трамваяСмотреть фотографии
10:47
ВС РФ поставил точку в деле о незаконной свалке на отобранной у волгоградца землеСмотреть фотографии
09:47
Старшеклассники и студенты Волгограда обсудили стратегию поиска «работы мечты»Смотреть фотографии
09:29
В Волгоградской области в выходные обещают до +12 и без осадковСмотреть фотографии
08:30
В Волгоградской области в своем доме сгорел пенсионерСмотреть фотографии
08:01
Отказывающиеся от поездок волгоградцы могут сдать билеты на поезд без сбора до 26 мартаСмотреть фотографии
02:43
Обладмин объявил решения по итогам совещания Бочарова с силовикамиСмотреть фотографии
02:25
На улицах Волгограда в ночь на 23 марта появились патрули с бойцами ОМОНСмотреть фотографии
02:16
Во всех школах и вузах Волгоградской области ввели дистант после теракта в МосквеСмотреть фотографии
00:33
Бочаров провел совещание с замами после трагедии в МосквеСмотреть фотографии
00:03
Режим повышенной готовности объявлен в Волгограде для городских службСмотреть фотографии
23:49
В городе Волжском отменили все развлечения после теракта в «Крокусе»Смотреть фотографии
23:33
В Волгограде отменяют массовые мероприятия из-за теракта в КрасногорскеСмотреть фотографии
23:25
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холл»Смотреть фотографии
23:22
В Волгограде усилят меры безопасности после теракта в КрасногорскеСмотреть фотографии
22:50
В вузах Волгограда отменяют занятия и усиливают меры безопасностиСмотреть фотографии
21:32
В СВО погиб боец из Волгоградской области Павел ПаньшинСмотреть фотографии
21:20
В Волгограде на рабочем месте умер диспетчер аварийнойСмотреть фотографии
20:24
Сброс воды на Волжской ГЭС резко повысят по просьбе РосморречфлотаСмотреть фотографии
20:04
Защитник «Ротора» покинул клуб, отыграв один матчСмотреть фотографии
19:17
«Доказать, что не верблюд»: под Волгоградом у бывшего участника СВО с инвалидностью отобрали машинуСмотреть фотографии
18:49
Дорогу в центре Волгограда перекроют из-за строительства новой котельнойСмотреть фотографии
18:26
Фифти-фифти: водителя и пастуха обвинили в смерти коровы под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:04
Знак свыше: мэрия разъяснила волгоградцам особенности скоростного режима на Астраханском мостуСмотреть фотографии
17:14
Под Волгоградом суд оценил тягу сельчанина к «коллекционированию» коноплиСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде безработный идет под суд за пьяную езду на Ford MustangСмотреть фотографии
16:37
На форуме «Образование – 2024» рассказали, как стать нефтяникомСмотреть фотографии
15:44
В Среднеахтубинском районе «серые» ассенизаторы превращают леса в фекальные болотаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
Волгоградский технологический колледж представил лучшие наработки на форуме «Образование-2024»Смотреть фотографии
 