В Волгоградской области в выходные обещают до +12 и без осадков

Теплая весна придет в Волгоградскую область уже в эти выходные, когда воздух прогреется до +12, сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

Сегодня, 23 марта, в районах области днем ожидается +4...+9º, без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с.

В воскресенье, 24 марта, ночью и утром местами возможен туман и изморозь. В ночные часы будет +3…-2º, при прояснении до -7º, а днем потеплеет до +7...+12º. Существенных осадков в этот день также не прогнозируют.

В Волгограде 23 марта осадков также не ожидается. При южном ветре 6-11 м/с днем воздух прогреется до +5...+7º. Еще теплее будет в воскресенье, 24 марта, - днем +9...+11º.