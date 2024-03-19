«Голая» вечеринка ни при чем: Анна Асти перенесла концерт в Волгограде на апрель

Бывшая солистка группы Artik & Asti, которая уже давно выступает сольно, Анна Асти (Anna Asti) перенесла свой мартовский концерт в Волгограде на апрель.

Как сообщает V102.RU, певица должна была выступить в Волгограде сегодня, 19 марта, в «Экспоцентре», но концерта не будет. На сервисе по продаже билетов Kassir.ru указано, что выступление Anna Asti перенесено на 28 апреля.

Ее ближайшие выступления, которые были запланированы в этом месяце, также не состоятся в Астрахани, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Певица в своих социальных сетях пояснила причину отмены концертного тура в марте.

- Мы все были так счастливы дать концерт на ВДНХ, и потом отработать частное мероприятие. Но многие ребята заметили, что еще в парке я сильно хромала. Напомню, что в январе я сделала операцию на обеих ступнях, но пока я не могу работать, потому что у меня сильно болит одна нога.((( Я понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура. Это очень грустно признавать, и вообще что-то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать. Мы вынуждены перенести наш мартовский тур на апрель, - сообщила певица.

По ее словам, все купленные ранее билеты на ее концерты остаются действительными.

Напомним, что Анна Асти выступала на скандальной «голой» вечеринке у Ивлеевой, после которой многие звезды по всей России столкнулись с отменами их выступлений и концертов. В настоящее время многие их тех, кого ранее «отменяли» уже вернулись к работе и снова появляются на публике и телеэкранах.

Фото: Anna Asti / vk.com