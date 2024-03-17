Общество

В Волгоградской области День работника ЖКХ отмечают 12,5 тыс. человек

Общество 17.03.2024 12:51
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17.03.2024 12:51


В этом году 17 марта в России отмечается День работника ЖКХ. Этот праздник, который выпадает на третье воскресенье марта, отмечается уже в 44 раз. Как сообщили V102.RU в профильном комитете областной администрации, в Волгоградской области в коммунальной сфере трудятся более 12,5 тысячи человек.

Коммунальная отрасль региона подставляет собой десятки предприятий, сотни сооружений и тысячи километров различных сетей.

Так, в регионе действует 47 предприятий, сотрудники которых отвечают за теплоснабжение потребителей, нормальную работу 513 котельных и 2,3 тысячи км тепловых сетей.

Водоснабжением и водоотведением занимаются 144 предприятия. Эта сеть самая разветвленная. Она состоит 1142 водозаборных сооружений, 56 водопроводных очистных сооружений, 32 канализационных очистных сооружений, а также 12,2 тысячи км водопроводных сетей и 3,21 тысячи км канализационных сетей.

Управление жилым фондом, а это 12 тысяч многоквартирных домов, осуществляют в регионе 218 организаций, которые имеют на это соответствующие лицензии.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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