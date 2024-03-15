Народную программу ЕР расширяют поручениями из послания президента

«Единая Россия» расширит народную программу задачами, озвученными президентом в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил Дмитрий Медведев, председатель партии, на заседании программной комиссии, которое посвятили участию партии в разработке нацпроектов и госпрограмм, сообщает сайт ER.ru.

— Мы должны и дальше активно участвовать в разработке и реализации программ, которые отвечают интересам миллионов людей. Важно создавать все условия, чтобы наши граждане непосредственно включались в решение насущных проблем, участвовали в работе органов исполнительной власти, местного самоуправления. А для этого, как и раньше, мы должны с вами укреплять механизмы обратной связи, которые помогают учитывать запросы людей и способствуют повышению их доверия к государственным решениям. Такой опыт мы с вами хорошо использовали в ходе реализации народной программы «Единой России», — отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что партия в короткие сроки разработает и представит в правительство инструменты по реализации поставленных президентом задач . Фракции «Единой России» в Госдуме предстоит оперативно принять соответствующие законы.

В первую очередь, партия представит предложения по реализации новых нацпроектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». Особое внимание «Единая Россия» уделит разработке ключевых программ развития страны.

— Речь идет о строительстве и ремонте детских садов и учреждений среднего профессионального образования. О строительстве спортивных объектов. О проекте «Земский работник культуры». О новой программе расселения ветхого и аварийного жилья, о социальной догазификации садовых товариществ, модернизации инфраструктуры ЖКХ. Приятно отметить, что это инициативы нашей партии, которые Президент поддержал и вывел на новый уровень, — сказал Дмитрий Медведев.

Отдельные поручения он дал координаторам социальных блоков народной программы «Единой России». Они должны представить предложения по реализации указа о поддержке многодетных семей, скоординировать усилия профильных министерств и ведомств для создания платформы помощи гражданам в поддержке и сохранении их здоровья на протяжении всей жизни, а также вместе с Минтрудом представить предложения по реализации пилотного проекта новой модели оплаты труда бюджетников.

Кроме того, «Единая Россия» будет участвовать в обновлении налоговой системы.

Все разделы народной программы будут корректироваться. В разделе «Современное образование и передовая наука» будет продлено проведение программы капитального ремонта школ — это одно из ключевых направлений работы партии в сфере образования. Механизм программы будет распространен на капитальный ремонт детских садов и колледжей, а также общежитий вузов.

Изменения также затронут раздел «Хорошая работа — достаток в доме», который будет согласован с национальным проектом «Кадры». Кроме того, «Единая Россия» предлагает отработать в пилотных регионах новую, справедливую систему оплаты труда бюджетников в соответствии с поручением президента.

Вместе с кабмином будет разрабатываться нацпроект «Семья» и комплексная программа по охране материнства и сбережения здоровья детей. Также активно идет работа по созданию школьных медкабинетов. В том числе, в рамках программы капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения.

При реализации государственной программы «Земский работник культуры», запуск которой президент поручил с 2025 года, партия предлагает учитывать опыт регионов, где уже действуют аналогичные программы поддержки. В новых регионах будут внедрены национальные проекты и государственные программы по гибкой системе.

— Практически по всем разделам мы получили предложения (от координаторов народной программы — прим.). Сформированы более 100 новых показателей документа. „Единая Россия“ вместе с правительством, вместе с нашей фракцией в Госдуиме, с сенаторами подготовит соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы все решения президента заработали в самое ближайшее время, — подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

— В том числе специальные ипотечные программы, мероприятия по обучению, трудоустройству, продвижению ветеранов СВО на ведущие позиции в экономике и госуправлении, — сказал Андрей Турчак.

Все предложения по изменению главного партийного документа представят на утверждение Дмитрию Медведеву.

Фото: ER.ru