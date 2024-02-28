Волгоградцу продали бракованный смартфон за 150 тысяч рублей

Советский районный суд Волгограда рассмотрел дело о продаже некачественного товара потребителю. Как сообщила V102.RU руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, житель Волгограда в декабре 2020 года приобрел в ООО «Носимо» смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 за 149 990 рублей.

Однако в период действия гарантии аппарат забарахлил. Мужчина обратился в официальный сервисный центр торговой марки Samsung, но в ремонте владельцу телефона отказали и заявили, что причиной проблем стало внешнее механическое воздействие.

С таким вердиктом волгоградце не согласился и сам заказал экспертизу. Результаты подтвердили, что в смартфоне имелись недостатки, которые не позволяли его использовать по своему функциональному назначению. А следы якобы ненадлежащей эксплуатации телефона отсутствовали.

Мужчина обратился в суд, который взыскал с ООО «Самсунг Электроникс Рус Компании» стоимость некачественного товара в размере 149 990 рублей, неустойку в таком же размере, расходы на оплату услуг эксперта – 5 000 рублей, компенсацию морального вреда – 5 000 рублей, штраф – 154 990 рублей и судебные расходы – 12 256 рублей. Всего, таким образом, продавец должен будет выплатить около полумиллиона рублей.

Волгоградский облсуд оставил решение районного суда без изменения.