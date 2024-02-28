В Волгограде после ДТП у СИЗО возобновили движение трамваев





Утром 28 февраля на улице Голубинско в Центральном районе Волгограда в результате столкновения двух легковушек на трамвайных путях временно приостановили движение вагонов, курсирующих по маршрутам №№2, 10, 5. Как сообщили V102.RU в мэрии, трамвайные пути были заблокированы с 8:30 до 8:50.

- После столкновения двух легковых автомобилей было приостановлено движение двух полос трамвайных путей, - рассказали в администрации города. – В настоящее время движение маршрутов возобновлено.

Также в мэрии уточнили, что при столкновении автомобилей обошлось без повреждения вагонов трамваев.