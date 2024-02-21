Фарш из куриной шкурки вместо индейки продавали в Волгограде

Организацию из Волгограда заподозрили в несоответствии сертификатов на производство мясной продукции. Как сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, вместо сертифицированного фарша из мяса индейки на предприятии производилась продукция из куриного филе и шкур.

Кроме того выяснилось, что на производстве были искусственно увеличены сроки годности на 18 кг свинины.

Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено впредь осуществлять свои действия в рамках законодательства.