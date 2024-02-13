Котово выделят 22,4 млн рублей из бюджета на решение проблем с водой

Администрация Волгоградской области распределила между девятью районами 867 миллионов рублей субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты питьевого водоснабжения в текущем году.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации региона, проблемный город Котово, где сорваны сроки сдачи в эксплуатацию 12-километрового участка водовода Филино-Котово, дополнительно выделят 22 миллиона 456 тысяч 500 рублей. Ранее, напомним, на этот водовод из резервного фонда Волгоградской области было направлено 632 миллиона рублей. Его должны были сдать к 1 декабря 2023 года, но до сих пор этого так и не произошло. Срыв сроков ремонтно-востановительных работ на водоводе констатировали власти района.

В списке получателей бюджетных субсидий в 2024 году указаны также Быковского городское поселение (77,3 млн рублей), Калачевский район (48,5 млн рублей), Николаевский район (114,6 млн рублей), рабочий поселок Октябрьский (30,8 млн рублей), Ольховский район (39,5 млн рублей), город Краснослободск Среднеахтубинского района (114,7 млн рублей), Старополтавский район (265,1 млн рублей) и Нижнечирское сельское поселение Суровикинского района (151,9 млн рублей).

Фото из архива ИА «Высота 102»