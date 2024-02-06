Наседавших на волгоградку кредиторов оштрафовали на 100 тыс. рублей





В Волгограде микрокредитную организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей за чрезмерно частые звонки должнику. Об этом ИА «Высота 102» сообщили 6 февраля в ГУФССП России по Волгоградской области.

– Микрокредитная организация признана виновной в нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, – сообщили в пресс-службе волгоградского УФССП. – Главным управлением организации назначено наказание в виде административного штрафа.

Приставы уточняют, что с жалобой на слишком активные действия сотрудников микрокредитной организации к ним обратилась жительница Волгограда. Женщина пояснила, что ей поступали многочисленные сообщения с требованиями погасить образовавшийся долг. В частности, кредиторы направляли волгоградке по пять сообщений в неделю, в то время как закон позволяет не более четырех.

– Сообщения отправлялись с альфанумерического номера, что не давало женщине возможности идентифицировать отправителя, – уточняют приставы, – при этом закон требует от кредитора или лиц, действующих от его имени, использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного с оператором связи договора, и запрещает скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику.

Кроме того, как показало административное расследование, содержание сообщений вводило женщину в заблуждение. Так, лица, действующие от имени микрокредитной организации, предлагали продлить займ, дополнительно указывая, что в противном случае кредитная история заемщика испортится на 10 лет, что не соответствует нормам Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».