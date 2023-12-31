Губернатор Бочаров почтил память погибших при обстреле Белгорода





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вечером 31 декабря почтил память жителей Белгорода, погибших при обстреле накануне. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Акция в память о жертвах атаки ВСУ прошла в центре Волгограда на Аллее Героев перед Вечным огнем.

– Губернатор Андрей Бочаров вместе с волонтерами, представителями общественных объединений зажег мемориальные свечи. Также волгоградцы несут цветы и игрушки, – сообщает пресс-служба обладмина.

По последним данным, в результате теракта со стороны киевского режима в Белгороде погибли более 20 человек, в том числе дети.

30 декабря губернатор Волгоградской области направил главе Белгородской области Вячеславу Гладкову телеграмму с соболезнования в адрес семей погибших и пожеланиями скорейшего выздоровления для пострадавших.