Волгоградские коммунисты 29 декабря почтили память Алевтины Апариной





Сегодня, 29 декабря, волгоградские коммунисты вспоминают Алевтину Апарину. Ровно 10 лет назад в этот день Алевтина Викторовна скончалась на 73-м году жизни в результате продолжительной болезни. По случаю скорбной даты представители волгоградской КПРФ провели памятную акцию.





– 29 декабря для сталинградских коммунистов стоит отдельно от предновогодней суеты. Ровно 10 лет назад в этот день ушла из жизни депутат Государственной думы шести созывов, лидер и наставник Алевтина Викторовна Апарина, – говорят сегодня в обкоме.

Возложить цветы и почтить память Алевтины Апариной коммунисты пришли к ее дому. На фасаде здания расположена мемориальная доска.

Фото: пресс-служба волгоградского отделения КПРФ